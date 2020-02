Estas fotos muestran que el Samsung Galaxy S20 Ultra es pura cámara por atrás

Esto sí que es inesperado. Tenemos días viendo filtraciones sin misericordia del Galaxy S20 Ultra y el Galaxy S20. Pero ahora las cosas llegaron a un grado casi ridículo donde hasta el propio fabricante ya muestra antes de tiempo todo.

Dos incidentes se han reportado durante las últimas 24 horas y gracias a ambos es posible conocer a detalle cada milímetro del nuevo gama alta de Samsung. Pero lo más llamativo son las circunstancias en lo que pasó todo.

Primero tenemos al redditor, youtuber y parece que leaker ahora confiable, Jon Prosser, el tipo, no sabemos cómo consiguió dos unidades de la familia Galaxy S20. Su modelo más básico y el tope de gama. Para ponerlos frente a frente en una foto:

Okay, one more.

In all it's potato quality glory.

That S20 Ultra tho… pic.twitter.com/ODnBddDDK7

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 5, 2020