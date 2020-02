Extraterretres: ¿Qué ondas de radio viajan en el espacio?

La ciencia se ha encargado de estudiar las ondas de radio que provienen desde el espacio pero ¿será que son enviadas por extraterrestres?

Hace poco la Tierra recibió señales de parte desde el espacio y muchos pensaron que eran obra de extraterrestres, esto porque son ondas de radio que se mandan con una frecuencia específica pero ¿realmente fuimos contactados por inteligencia extraterrestre o hay otra explicación?

Contacto de ¿ningún tipo?

El espacio ha demostrado ser un sujeto de estudio muy interesante, en especial cuando hablamos de maneras en que distintas especies en todo el universo se pueden comunicar. Es por eso que nos preguntamos si las ondas que llegamos a recibir son de origen extraterrestres.

Pero no todas las ondas que se logran percibir provenientes del espacio son creadas a partir de tecnologia, pues en ocasiones estas pueden llegar de parte de estrellas que se vuelven supernovas, agujeros negros o explosiones de algún tipo. De hecho, son las ondas electromagnéticas las que pueden viajar por el espacio, lo que reduce el área de estudio de estas ondas.

No se sabe a ciencia cierta qué es justamente lo que causa todas y cada una de las señales que se reciben en la Tierra desde el espacio, pero algo es seguro, si bien puede prevenir de eventos naturales desde el espacio, también pueden prevenir de una civilización.

Ya sea que sea una civilización extraterrestre o un fenómeno espacial, seguramente seguiremos recibiendo señales y se seguirán estudiando para conocer el origen de estas. Y hasta que no lo sepan, no sabremos exactamente lo que las causa.

Así que si eres un fuerte creyente de que no estamos solos en el universo, entonces ya tienes más herramientas que podrían confirmarlo (no lo hacen pero tampoco lo niegan) y si no lo eres, entonces ya hay otro misterio del espacio que puedes ayudar a descubrir.

Sin duda parece que una vida entera no alcanza para descubrir todos los misterios del universo.