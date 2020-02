Los estragos que ha causado el Coronavirus en el mundo de la tecnología no son menores, y podrían empeorar

Apple y Huawei podrían verse afectados prontamente.

El mundo de la tecnología no ha sido ajeno a la Emergencia Sanitaria Mundial declarada por la OMS, respecto al Coronavirus de Wuhan.

Con grandes números de infectados y muertos que crecen día a día, el tema pareciera no detenerse por ahora, y al partir en China, afecta por partida doble.

¿Por qué? Este es el mercado más influyente en el mundo de la tecnología, tanto por consumo como por fabricación.

Dentro del mundo de la tecnología, una de las mayores áreas en todo ámbito es la de los móviles y esta ya vio su primera "víctima": el Mobile World Congress.

Hace casi quince años que todo el mundo de la tecnología, ya sea por telecomunicaciones, infraestructura, gadgets, celulares y más, se reúne en esta feria, que por este año no se celebrará. Evidentemente, la ciudad anfitriona, Barcelona, no está nada de feliz. En las fechas del MWC las reservas hoteleras se copan y toda el área gira en torno a la realización de este evento. Las pérdidas monetarias son gigantescas.

Los fabricantes estarán obligados a presentar vía streaming, comunicados de prensa o reuniones sus nuevos avances, que no tendrán el mismo impacto que suelen tener en este evento, mientras la planificación, a veces de años, se va por el drenaje.

Pero eso no es todo, las fábricas de celulares, chipsets, piezas y más también están en China o regiones aledañas en su gran mayoría. No han sido pocos los rumores que hablan de desabastecimiento en los próximos meses, si las cosas continúan así. Las fábricas no pueden funcionar con total normalidad, y eso es un hecho.

Hace unas semanas, Samsung presentó sus nuevos equipos con prensa de todo el globo, excepto China, en San Francisco, y era innegable que a pesar de que se tomaron todo tipo de medidas para proteger a las delegaciones de viajeros, el ambiente era "raro". En el horizonte, precisamente en marzo, Apple y Huawei tienen eventos agendados en Estados Unidos y París, respectivamente. ¿Se irán a realizar efectivamente estos eventos? De momento sí, pero en caso de que el tema siga igual, o empeore al nivel de declararse pandemia, dudamos fuertemente de que estos eventos se lleven a cabo.

Al final de cuentas, haber generado un ecosistema tan dependiente de una nación, aunque inevitable según analistas, ha generado un manto de dudas sobre el futuro a corto y mediano plazo sobre la industria de la tecnología, en todas sus áreas, sin excepción.