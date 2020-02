Encuentran envase de Kapo de 1982 en el mar de Santo Domingo y hallazgo causa preocupación

View this post on Instagram

Esto es real! Lo reconocí enseguida! Envase de @kapo_cl que encontré en la playa! Data del Año 1982!!!! – y estamos en el 2020! Me impactó. Ahora entienden que hace el plástico a nuestra tierra! – Esto lleva casi 40 años dándose vuelta por el mar, esta intacto. – Conciencia ambiental por favor! Vayan a las stories! – – -English This is real! I recognized ir right away! The package of @kapo_cl (a famous children's fantasy drink in my country Chile) was found on the beach and dates from the year 1982! It blow my mind! Now you understand what plastic does to our planet! This has been around the sea for almost 40 years! It's intact. Environmental awareness please! Check my stories. @camilazaratec Tks! @proyectoarca @orca_divingcenter_rapanui – @orcachile #ecologia #Chile #playasChilenas #savetheoceans #savetheplanet