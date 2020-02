Elon Musk se burla de hackeos a WhatsApp con un... ¿emoji?

WhatsApp se ha convertido en el objeto de duras críticas y preocupaciones las últimas semanas. Luego de que se descubriera que un simple mensaje enviado por esta plataforma fue lo que ocasionó el hackeo a Jeff Bezos, el hombre mas rico del mundo.

Así que sólo era cuestión de tiempo para que el incidente y la aplicación de mensajería se convirtiese también en objeto de burlas y memes.

Uno de los golpes más inesperados y graciosos de hecho vino por parte de Elon Musk, dueño de Tesla Motors y SpaceX.

Quien utilizó su cuenta oficial de Twitter para publicar un chiste sobre el nuevo emoji de brazo robótico y sus diferentes ilustraciones.

El asunto aquí es que también aprovechó para burlarse de WhatsApp y su vulnerabilidad que la hace susceptible de hackeos:

New emoji! Last one comes with free phone hack. pic.twitter.com/T3jjwZycog

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2020