Elon Musk responde en redes misterio de su viaje en el tiempo

Elon Musk es un personaje que no pierde la oportunidad de mantenerse presente en redes sociales y convertirse ocasionalmente en un fenómeno viral.

Todos los días lo vemos activo en su cuenta de Twitter, donde adelanta nuevos proyectos, sube memes divertidos y hasta recomienda libros de ciencia ficción. No tiene desperdicio su labor ahí.

Pero también de vez en cuando, aparentemente cuando está de humor, el muchacho se dedica igual a contestarle preguntas a algunos de sus seguidores.

Eso justamente acaba de suceder con una persona que le pregunto, medio en broma, medio en serio, sobre esa teoría de conspiración donde dicen que Elon Musk es en realidad un viajero en el tiempo. Todo a partir de una vieja fotografía tomada a principios del siglo XX en Canadá:

Full disclosure, I’m actually a 3000 year old vampire. It’s such a trial assuming all these false identities over the centuries!

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2020