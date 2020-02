Elon Musk hace fuerte crítica a Bill Gates en Twitter

Elon Musk y Bill Gates son dos de las más grandes figuras de tecnología que se conocen en el mundo y no es para menos, pues ambos han ayudado a crear tecnología que no solo ha logrado impactar a la sociedad como la conocemos hoy en día, sino que sientan las bases para lo que podríamos ver en el futuro.

Una de las grandes cosas que se Elon Musk ha creado y que cada vez más compañías de autos han intentado replicar son los autos eléctricos, los cuales no contaminan al encenderlos ni usarlos. Pero desde que Tesla se volvió popular en todo el mundo, todos quisieron su rebanada del pastel.

Una de esas marcas fue Porsche, la cual tiene un vehículo eléctrico llamado Taycan que al parecer se ganó el corazón de Bill Gates por encima de todos en la competencia. Esto lo confirmó durante una entrevista para el canal de Youtube de Marques Browniee.

Lo interesante de la entrevista que Gates solamente dice que se compró un vehículo eléctrico, dice cuál fue y que es increíble. Pero como a la gente le encanta crear conflicto en donde realmente no lo hay, etiquetaron a Elon Musk en un hilo de tweets en donde dicen estar muy decepcionados de la elección de auto de Bill Gates.

Es por eso que Elon Musk salió a decir su opinión sobre Bill Gates, no sobre su auto, no sobre la tecnología, sino sobre la calidad de las conversaciones que puede ofrecer el creador de Windows.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh

— Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020