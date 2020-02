¡Hiciste un match! pero con publicidad: investigación encuentra data trackers en sitios de citas.

Cuidado donde buscar el amor, podrías estar encontrando publicidad no deseada.

¿Frustrado porque las aplicaciones de citas no son para ti? Puede que hayas hecho un match, solo que no de la forma que pensabas.

La compañía Ghostery examinó ocho de los sitios web de citas más populares de Estados Unidos. Se trata de Tinder, OkCupid, Match, Plenty of Fish, eHarmony, Zoosk, Badoo y OurTime. Todo con el objetivo de encontrar data trackers.

Un data tracker permite la recolección de datos de usuario, ligado profundamente al marketing digital. Generalmente los sitios lo utilizan con propósitos publicitarios, para hacer anuncios dirigidos por ejemplo. Según el sitio web mashable en los sitios web de citas examinados, estaban presentes para redirigir a los usuarios a otras páginas.

Por ejemplo, si un usuario entraba al sitio web de Match, la próxima vez que ingresara a Facebook le aparecería un anuncio de Match con un link. Es decir, los data trackers mandan información a terceros. De esta manera, el sitio o la aplicación que utiliza trackers podría recibir ganancias por publicidad, y los trackers (como podría ser Facebook) obtienen datos de usuarios.

¿Acaso todos los sitios de citas tienen trackers?

Bueno… según Ghostery sí.

Los resultados de la investigación arrojaron que el sitio web Match tiene el primer lugar en cuanto a número de trackers en su sitio web con 35. En segundo lugar, hay un empate entre OkCupid y OurTime con 25.

Badoo se llevó el último lugar, con 9 trackers (de los que se sepa).

¿Qué compañías están involucradas?

La misma investigación afirma que los sitios web de Facebook y Google tienen trackers en todos los sitios de citas antes mencionados. En el caso de Instagram, se encontraron en Tinder y OkCupid, y Amazon también en OkCupid, además de Plenty of Fish, Match, Zoosk y OurTime.

Ojo, qu een el caso de Facebook, mashable recomienda una opción para cambiar la configuración de Facebook, en caso de no querer publicidad personalizada. Algo que es de mucha utilidad, ya que la mayoría de las personas no quieren a terceros involucrados en sitios de cita, donde se comparte información sensible.