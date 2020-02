Coronavirus: cuál es el tratamiento para alguien que tiene el virus

No tenemos de qué preocuparnos por el momento, pero si quieres saber lo que le pasa a los infectados por el Coronavirus, entonces continúa leyendo.

El Coronavirus ya se encuentra de manera oficial en Latinoamérica y es gracias a ello que la preocupación puede comenzar a incrementar en la población. Pero antes de que pierdas las esperanzas, cabe mencionar que solo se ha encontrado un caso y que se encuentra ya aislado.

¿Cómo identificarlo?

Primero que nada, hay dos factores que se toman en cuenta para saber si se tiene o no coronavirus, el primero siendo el más obvio, el cual es presentar problemas de salud que tengan similitudes con los síntomas del Coronavirus, los cuales son básicamente síntomas de gripe pero más fuertes, los cuales incluso pueden presentar problemas para respirar.

El segundo punto que se toma en cuenta es el saber en qué ciudades o países ha estado el paciente, lo cual puede ayudar a saber si es que el caso es un posible caso de Coronavirus o si es solamente una gripe. Por ejemplo, si presentas los síntomas pero no has salido de tu ciudad recientemente y usas vehículo particular, entonces quiere decir que la probabilidades de tener el virus son pocas.

¿Cómo se trata la enfermedad?

Cuando se empiezan a presentar los primeros síntomas se tratan muy similar a una gripe común, pues no hay manera de identificar el Coronavirus sino hasta un poco más adelantada la infección. Pero si se tiene sospecha de que se tiene el virus se aísla al paciente y se le darán medicamentos como analgésicos y antipiréticos.

Pero en caso de que se comiencen a mostrar síntomas de neumonía, simplemente se le intentan tratar los síntomas de la enfermedad, pues aún no se tiene una cura para el Coronavirus. Pero si el paciente comienza a empeorar, se le llega a poner una mascarilla de oxigeno para ayudarlo a respirar.

Más complicaciones

Si el paciente no mejora con lo anterior, entonces este podría desarrollar una insuficiente respiratoria, con lo cual la mascarilla ya no funcionaría y se tendría que entubar al paciente.

En el peor de los casos, el infectado con el Coronavirus podría padecer de un shock séptico, en cuyo casó su vida podría estar en peligro y para lograr estabilizarlo, se podrían administrar el vasopresores y líquidos, además de antibióticos en caso de que se requiera.