Coronavirus Covid-19 se habría originado en un laboratorio de Wuhan

¿Esto es Resident Evil? Léase la nota con total escepticismo.

La comunidad científica se mantiene en lucha por el desarrollo de alguna vacuna para combatir la crisis epidémica con el Coronavirus Covid-19. Sin embargo, parece que los investigadores también podrían tener algo de tiempo para armar potenciales piezas de fan fiction.

Científicos descubren "falencia" en virus con la que se podría crear una vacuna universal Según el grupo de investigadores, todos los virus tendrían un punto débil que haría factible la posibilidad de realizar una cura universal para todos ellos.

Esta nota debe tomarse con totales reservas sobre su veracidad, aunque fue algo que sucedió. Resulta que en la plataforma de Research Gate se publicó un documento de investigación, bajo el título de The possible origins of 2019-nCoV coronavirus, firmado por los biólogos Botao Xiao y Lei Xiao.

En el texto, los científicos de la South China University of Technology en Guangzhou afirman que las instalaciones del Wuhan Center for Disease Control (WCDC) [Centro de control de enfermedades de Wuhan] contaba con animales en laboratorios para fines de investigación.

Entre ellos se encontrarían 605 murciélagos capturados en las provincias de Hubei y Zhejiang. Pero durante alguna de las múltiples sesiones de pruebas un investigador, llamdo JH Tian, habría sido atacado y mordido por los murciélagos.

Otro de los científicos habría entrado en contacto con la orina de uno de los murciélagos, lo que habría obligado a ambos afectados a ponerse bajo cuarentena por 14 días.

Los investigadores afirman que el WCDC se encuentra a sólo 280 metros del mercado de Wuhan donde se tienen la creencia que inició todo.

Pero habría existido en la región por lo menos otro sitio con investigaciones sobre coronavirus y animales portadores.

Sin embargo, lo que marcaba su documento, que ya no está disponible en Research Gate, era sólo eso. Insinuando que el origen de la crisis pudo originarse en un laboratorio semi secreto.