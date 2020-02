Coronavirus: todos los casos confirmados en Latinoamérica

Si estás preocupado por el Coronavirus, aquí te diremos cuántos casos hay confirmados en Latinoamérica a la hora de escribir esta nota.

El Coronavirus por fin ha llegado a América Latina y todo el mundo está muy preocupado, sin embargo, parece que este aún no se propaga de la misma manera en que lo ha hecho con anterioridad y aquí te mostramos los casos de los que se habla en Latinoamérica.

Brasil

Este es el único caso oficial hasta la fecha que se ha confirmado en Latinoamérica, pero no por eso es menos preocupante.

Se dice que el portador del virus de 61 años de edad, regresó a su país después de una visita a Italia, lugar en donde no mostró ningún síntoma, sino hasta que regresó a Brasil. Ya se encuentra en cuarentena y no se ha dejado exponer a otros, aunque no se sabe si durante el vuelo alguien más se contagió. Continúan las investigaciones.

Junto a él se tiene en observación a otras 20 personas que podrían estar infectadas con el Coronavirus.

México

Si bien, no se ha confirmado nada de manera oficial, hay un caso sospechoso de Coronavirus en plena CDMX. El posible infectado es un hombre de 44 años de edad que ya se encuentra en observación. Al día de hoy no se ha confirmado si es realmente un caso de Coronavirus, pero parece que pronto tendremos más noticias sobre esto.

Sumado a lo anterior, el crucero MSC Meraviglia que no ha podido desembarcar en ningún puerto hasta ahora, parece que tampoco podrá desembarcar en México, pero los servicios de salud están determinando si el pasajero del cual se sospecha está infectado, realmente tiene Coronavirus o no. Los primeros resultados apuntan que es solamente una gripe.

Seguiremos informando

Fuera de estos casos, no se han confirmado más casos o posibles infecciones, pero en cuanto se tenga una nueva sospecha o una nueva confirmación, se los haremos saber a la brevedad posible.