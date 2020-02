Cine: Ya puedes ver un filme de los hermanos Lumiére en 4k y 60fps

Hace más de 100 años los hermanos Lumière sorprendieron al mundo del cine con una grabación de un tren, ahora nos toca sorprendernos a nosotros.

El cine es algo mágico, pues nos lleva a vivir cosas que nunca imaginamos que podríamos ver, incluso ver cosas que nuestros ancestros ni siquiera se hubieran imaginado. Muestra de que el cine es capaz de crear sensaciones reales en quienes lo ven es la legendaria cinta de los hermanos Lumière de 1896 en donde podemos ver un tren llegar a la estación.

¡Esto es increíble!

La cinta de la que hablamos tiene una duración de apenas 46 segundos y se llama “L'Arrivée d'un train à La Ciotat” lo curioso de esta cinta, por si no la conocías, es que causa mucho furor en su época. Se puede decir que fue la primera cinta de terror si te quieres ver muy hipster, esto porque en esa época el cine no era algo de todos los días, era algo que no se conocía muy bien.

Cuando los hermanos Lumière decidieron hacer proyecciones de sus grabaciones, mostraron esta cinta ante una audiencia por primera vez y cuando los espectadores estaban viendo que el tren se acercaba a ellos, salieron corriendo de la sala despavoridos, pensando que el tren les pasaría por encima y los mataría. Aquí te dejamos la cinta original.

Obviamente hemos evolucionado mucho y ya ni siquiera el 3D nos impresiona, pero alguien decidió llevar esta grabación a un formato que nunca se había visto: 4K y 60 cuadros por segundo.

Esto fue posible gracias a la ayuda de un conjunto Redes Neuronales (Inteligencia Artificial) que lograron escalar el filme hasta la resolución deseada, por si eso fuera poco, otro usuario de YouTube decidió colorear el video en 4K, haciendo que podamos ver esta filmación de una manera que nunca habíamos hecho, aquí te dejamos el coloreado.

Sinceramente esto no demuestra cuanto hemos avanzando en cuanto a tecnología y cinematografía se refiere. Seguramente los hermanos Lumière estarían encantados de ver su trabajo de esta manera.