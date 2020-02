Ciberseguridad: por qué es uno de los mayores desafíos informáticos para el 2020 [FW Opinión]

Ataques informáticos y ciberdelincuencia aumentaron el 2019

Esta columna de opinión es de autoría de nuestra compañera Nicolle Knüst, en colaboración para FayerWayer.

La Ciberseguridad se ha transformado en un tema muy relevante para este 2020, según cifras cerca del 90% de los ataques exitosos del año pasado comenzaron con un correo malicioso abierto dentro de una organización vulnerada. De acuerdo a un estudio desarrollado por Kepler.

Todo lo que está conectado a internet está sujeto a un ataque informático, por lo tanto todo se puede hackear, desde un aeropuerto, una central eléctrica, a tu propia casa, todo lo que esté conectado a una red es susceptible de ser atacado. Hoy resulta fundamental leer muy bien la información que arroja Internet, y recordar que siempre tenemos la opción de decir acepto o no. Como usuarios nuestra misión es distinguir lo bueno y lo malo, lo real de lo falso, y se mantenernos de esta manera, alejados de la ciberdelincuencia.

Soledad Toledano, Programadora e Ingeniera en ciberseguridad de Lawrence Berkeley National Laboratory, – pertenece a la red de laboratorios de investigación científica que tiene el gobierno americano a través del departamento de energía, destacado por sus 13 premios nobel – comenta “No se le ha dado la importancia que se le debió haber dado desde un principio, entonces ahora las compañías, los gobiernos, distintas instituciones están enfrentando la tarea de ponerse al día con la ciberseguridad, y acá se presenta un desafío importante, primero acelerar los procesos y conseguir los talentos adecuados, que por cierto son pocos en la industria”

El desafío que tiene Chile es grande, y resulta muy alentador compararlo con otros países como Estonia o Estados Unidos, ya que están muy avanzados y le prestan real importancia a este tema.

“Estados Unidos cuenta con muchos recursos gubernamentales a todo lo relacionado con desarrollo científico e investigación. Un ingeniero o un científico en Estados Unidos tiene muchas posibilidades para desarrollar su carrera y todos los científicos del mundo son bienvenidos en Estados Unidos porque como se sabe Estados Unidos quiere tener lo mejor” Agrega Soledad Toledano.

Desafíos

El primer desafío con respecto a la ciberseguridad es conseguir más talentos, actualmente son muy pocos los profesionales que estén realmente cualificados para trabajar en ciberseguridad, y sólo un 8% son mujeres. Hay 6 millones de puestos de trabajo abiertos de ciberseguridad en el mundo.

El segundo desafío es aumentar la educación en ciberseguridad. Se ha comprobado que ésta tiene el retorno de inversión más alto. Por eso es vital capacitar a los talentos de las empresas, premiando conductas seguras, detectando quiénes son más propensos a ser engañados y corrigiendo sus comportamientos en base a un entrenamiento sistemático. Luego de un año de capacitación, la posibilidad de abrir un correo malicioso puede bajar de 27% a 2% (estudio sobre 9 millones de usuarios – KnowBe4).

—

