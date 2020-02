BoJack Horseman es lo mejor que le sucedió a Netflix [FW opinión]

SIN SPOILERS: una reflexión sobre la temporada final de BoJack Horseman y su trascendencia para la cultura popular actual.

BoJack Horseman nos tomó a todos por sorpresa. Netflix tuvo una época dorada, donde su catálogo de series y películas era amplio. A la par que sus producciones originales tenían los mínimos parámetros de calidad necesarios para ser interesantes.

Antes de que iniciar con la generación masiva de contenidos dispares vimos el nacimiento de grandes series. Como Orange is the New Black, Master of None, Stranger Things, Unbreakable Kimmy Schmidt, Daredevil y en especial BoJack Horseman.

Muchas de ellas se fueron desdibujando conforme Netflix también fue perdiendo su calidad. Otras fueron abruptamente interrumpidas por factores externos.

Algunas pocas, como Better Call Saul, siguen vigentes y con varios capítulos para cerrar su ciclo. De manera que hoy por hoy BoJack Horseman ha completado toda su historia con el peculiar distintivo de mostrarse como lo mejor que le sucedió a Netflix.

Una historia triste, hilarante y muy consistente

Desde su primer episodio hasta el último, la historia de esta serie se mantuvo fiel a sus principios y ejecutó las bases de su narración hasta las últimas consecuencias.

Desde el primer episodio, BoJack Horseman ponía en contrapunto la responsabilidad de cada individuo por su felicidad y el espectro de la depresión.

Así como la sensación de impotencia ante los factores externos, ante el inevitable avance del tiempo, los conflictos, los fantasmas y la decadencia individual de la edad adulta.

Pero tal vez su mayor virtud. Demostrada de lleno hasta el desenlace, es esa otra cara incómoda de la moneda:

Todos somos responsables por nuestra felicidad, pero también somos responsables por las consecuencias de nuestros actos. Y esas consecuencias tarde o temprano llegarán a cobrarnos factura como una avalancha irrefrenable.

Los últimos episodios

BoJack Horseman tiene un gran valor en su segunda vuelta. Verla al principio podía resultar confuso. De hecho la historia no tiene un tono y rumbo claro para el espectador hasta el final del cuarto episodio de la primera temporada, Zoës and Zeldas.

Pero ahora, una vez experimentada toda, pueden recordarse de inmediato varios guiños y pistas repartidas en capítulos anteriores que ya vaticinaban todo lo que sucedería.

La sexta y última temporada se dividió en dos partes. La primera sección cuenta con episodios contundentes. Pero también se sentía positiva, ligera, más fácil de digerir.

Esto era la antesala para el colapso que se desata en los últimos ocho capítulos. Donde vemos cómo todo se articula para dar forma a un desenlace que dejará hablando a muchos.

De hecho, en Reddit ya existen varios hilos hablando sobre lo que realmente sucedió. Y es que sí, BoJack es una serie donde su desenlace está abierto a interpretaciones.

Qué sucede realmente en el final

Aquí hablaremos sin spoilers directos. Pero es recomendable saltarse los siguientes párrafos para no preconcebir ninguna idea.

The View from Halfway Down es probablemente el mejor episodio la sexta temporada. Está a la altura de Free Churro por su libreto. Pero sus consecuencias para el desenlace de la trama son aún más definitorios.

El poema que da nombre al capítulo es una crónica contundente sobre los personajes fallecidos a lo largo de toda la serie. Pero aplica particularmente para el caso de BoJack y el intro de la serie que vimos en cada episodio:

Este es el penúltimo capítulo de todo BoJack Horseman, y su desenlace es tan torcido que a ratos parece dirigido por David Lynch.

Lo que ha abierto el espacio a especulaciones sobre lo que vemos en realidad durante el último episodio, Nice While It Lasted.

La secuencia de arranque y su última escena parecen dejar en claro que todo es una elipsis; misma que regresa todo al último segundo del penúltimo episodio. De modo que ese sería el verdadero final de BoJack Horseman.

Pero también, a la par hay algunos elementos que sugieren que tal vez no, que lo que sucede en realidad es lo visto en el último capítulo.

Al final, el espectador tiene la libertad de elección, para quedarse con el tono que prefiera. Y eso, es un verdadero regalo.

Acompañado sobre varias reflexiones sobre cómo querernos más, para lograr nuestra paz mental.

Adiós, BoJack Horseman. Que La Fuerza te acompañe.