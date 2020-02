BlackBerry: Recordamos los equipos más curiosos de la compañía

No todos los equipos de BlackBerry eran iguales, y en lugar de ver lo mejor de la compañía, veremos unos de los más curiosos de esta.

BlackBerry acaba de anunciar que se saldrán de la competencia y dejarán de producir teléfonos inteligentes. Es por eso que, a manera de honrar su recuerdo y darles un adiós de la manera en que lo merecen, veremos los equipos mas curiosos que creó esta compañía.

BlackBerry 850

Parece un Tamagotchi pero en realidad fue toda una innovación en su época. No solamente por su impresionante resolución de 132 x 65, la cual en 1999 era algo que pocas se veía, sino que su diseño lo hacía único en el mercado. Si bien no es algo que se pueda catalogar aún como un teléfono, si sentó las bases para muchas otras cosas que vendrían a futuro en la marca y en otras marcas también.

BlackBerry Passport

Tal vez uno de los más raros smartphones que se hayan hecho en toda la historia de BlackBerry, pues su tamaño lo hacía ver como si hubieran cortado a un teléfono de tamaño normal.

Con una pantalla de 4.5 pulgadas, era muy complicado hacer funcionar la mayoría de las aplicaciones aquí, sin mencionar que ver videos era todo un reto para quien tenía este equipo. Eso si, su batería tenía una excelente duración.

BlackBerry Empathy

Este equipo nunca vio la luz del día, pero no quiere decir que no se haya ganado su lugar en esta lista, en especial por su diseño tan particular.

El BlackBerry Empathy surgió después de una competencia de diseño de la marca y supuestamente te permitía saber el estado emocional de tus contactos en tiempo real al conectarse con un BioRing que el usuario debía usar. Además de que su pantalla era transparente cuando no estaba en uso. ¿Interesante, cierto?

BlackBerry Classic

Este equipo es especial porque es el primero en dejar de lado el teclado QWERTY y enfocarse en una pantalla completa. Además de que se decidieron a dar libertad al usuario de poder descargar aplicaciones de BlackBerry y de Android por igual.

Lamentablemente ya iban muy atrás en su resolución y características para el 2014 y no logró competir como era debido en el mercado.