Baby Yoda se vuelve el Funko más vendido de toda la historia

La figura Funko Pop de Baby Yoda acaba de romper un récord y ese es el de la figura de esta marca más vendida en la historia.

Baby Yoda es tal vez el personaje más amado de Star Wars de los últimos tiempos y no es para menos. Este pequeño ser verde es tan adorable que todo mundo lo amo desde el primer instante en que salió a cuadro. Es por eso que toda la mercancía relacionada a este se vende como pan caliente.

Rompiendo récords

Cabe mencionar que la raza de Yoda nunca ha tenido un nombre, por lo que cuando este bebé se vio por primera vez en The Mandalorian, todos lo bautizaron como Baby Yoda. También es importante recalcar que este personaje no tiene nombre tampoco, sino que se le conoce oficialmente como The Child y nada más.

Peor ya sea que le quieras llamar de una u otra forma, no cabe duda que Disney rompió el internet con este pequeño, además de que ahora ya rompió algo más y eso es el récord de figura Funko Pop más vendida de todos los tiempos.

Las figuras de Funko Pop son extremadamente populares gracias a que su precio es bajo y su diseño es llamativo, además de que son fáciles de almacenar. Es por eso que cuando se anuncia una nueva de estas, millones de personas alrededor del mundo se emocionan mucho.

Pues la figura de Baby Yoda no fue la excepción y así lo confirma un video que subió la cuenta oficial de Funko de Twitter. En este podemos ver al director de arte de Funko, Reis O’Brien, hablar sobre el proceso de crear a Baby Yoda y cómo es que le sorprende la cantidad de estas que se ha vendido alrededor del mundo.

Al parecer tuvieron un pequeño problema ya que no les dieron muchos detalles sobre The Child, y cuando decimos que no dieron muchos detalles, queremos decir que no les dijeron nada sobre el personaje, solo les mandaron un diseño con el cual trabajar y listo.