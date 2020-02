Piel bonita sin mucho esfuerzo: review de la aspiradora facial Siegen [FW Labs]

Probamos una aspiradora facial que remueve las impurezas de la piel de manera rápida y práctica.

Soy una persona preocupada de mi piel. Gasto una parte de mi presupuesto mensual en cremas, cuidados de la cara y tratamientos que no son baratos. El gastadero de dinero no es lo que más me duele en todo caso. Es la pérdida de tiempo que significa lavarme la cara en la mañana y otra vez en la noche. Ponerme una cantidad bastante amplia de cremas y estar constantemente preocupada de cómo está reaccionando mi cara a ellas. Es un agote, pero vale la pena cuando noto que mi carita está mejor. Son preocupaciones que uno empieza a tener una vez que pasan los años.

Pero estoy consciente de que no todos pueden darle a su piel la misma dedicación que le doy yo. También, que un gran porcentaje de las personas que van a leer este review no tienen mayor conocimiento sobre tratamientos para el rostro. Pero seas quien seas, si te dicen que hay un aparatito milagroso que te va a dejar la cara impecable, lo más probable es que escuches. Con eso en mente, me dispuse a probar la Aspiradora Facial Eléctrica Blue-Ray SG-6170 de Siegen. Un sistema de absorción, capaz de succionar puntos negros.

Para utilizar la aspiradora, primero tienes que elegir uno de los 5 cabezales que vienen incluídos. Todos tienen una función específica y se adaptan a distintos tipos de piel. Una sirve para exfoliar, que es el proceso en el cual se eliminan las células muertas de la epidermis. Otra se usa para la succión fuerte de impurezas. La tercera sirve para pieles más delicadas. Hay un cabezal que es ovalado, y se utiliza para zonas específicas de difícil acceso como el borde de la nariz y líneas de expresión. La última es el cabezal Blue-Ray, para dar masajes con luz azul después de cada succión, con efectos de esterilización bacterial y purificador facial.

Ya con el cabezal en su lugar, la aspiradora te deja seleccionar uno de sus tres niveles de intensidad de succión. La verdad es que al principio me puso un poco nerviosa usarlo, porque la succión actúa como un verdadero “chupón”. Pensé que quizás era muy fuerte. Sin embargo, una vez que comencé a usarlo en la intensidad mínima, subí de inmediato a la máxima potencia.

¿Veredicto?

Me encantó. La verdad no extrae el 100% de los puntos negros, pero definitivamente remueve muchas impurezas del rostro. Su modo de exfoliación es efectiva y mi cara quedó espectacular. Hay que tener mucho cuidado de no pasar la máquina en el mismo lugar dos veces. De hecho, en alguna ocasión la pasé en un punto específico por mucho rato y me hirió. Me quedaron una especie de chupones marcas en algunos lugares, pero por suerte desaparecieron en un par de días. Si sigues las instrucciones y lo utilizas de la manera correcta eso no pasa, y funciona.

La cara me mejoró definitivamente. Sumado a mi rutina de cuidado habitual, tuve piel perfecta. Como si me hubiera hecho un tratamiento mucho más costoso de lo que sale. Es rápido, práctico y efectivo. Por el precio de la aspiradora, diría que vale la pena totalmente.

¿Dónde adquirirlo?

Puedes comprarlo directamente en la página de Siegen, en el siguiente link.