Android 11: nueva Developer Preview versión 1 disponible para ser descargada

La Developer Preview para Android 11 ya se encuentra disponible para su descarga, situación que ocurrió semanas antes de la fecha que Google elegía generalmente para lanzarla.

Esta sería la primera beta para Android 11, que a modo de adelanto les podemos contar que viene con un montón de novedades, ya que desde la empresa han enfocado todos sus esfuerzos en mejorar los apartados de la seguridad y privacidad dentro del sistema operativo.

Generalmente, la primera versión para developer preview lanzada para los desarrolladores de apps, para que así tengan tiempo de preparar y modificar sus aplicaciones para el nuevo sistema, por lo que ahora entramos en detalle y les contamos cuales son las mejoras de la versión para Android 11.

En la primera versión para desarrolladores encontramos varias mejoras en el sistema operativo, siendo uno de los más llamativos el reciente cambio en los permisos de las apps. Desde ahora se añade una opción que permitirá a los usuarios entregar la autorización "solo una vez", dejando de lado la opción "para siempre" que a muchos les generó más de alguna molestia.

Otro de los cambios tiene relación con el permiso de ubicación, que ahora permite habilitarse solo si la aplicación está siendo utilizada. Desde Google han enfatizado que en las nueva versión de Android 11 se ha implementado un mecanismo en el que las apps "no dejarán de pedirte permiso" en el caso que sea necesario.

Otro apartado del Sistema Operativo que recibe algunas mejoras es el de las notificaciones, que ahora permitirá mostrar como burbujas todas las que tengan relación con la app mensajería, que deberás activar tu mismo a través de los ajustes del dispositivo y ha sido llamada "conversaciones"

A través de pruebas se ha señalado que el funcionamiento de esta implementación es similar al que vemos por ejemplo en Messenger, de Facebook. Las burbujas flotantes cada vez más se toman las aplicaciones y dentro de poco veamos más apps que se unan a esta tendencia de notificaciones.

Una útil opción tendremos disponible en Android 11, ya que desde ahora podremos programar los horarios de forma nativa para que el modo que oscurece el sistema operativo para que funcione con un modo de programación horaria, elegida por el propio usuario.

Esto deberás hacerlo desde el apartado de ajustes, pantalla y cuando llegues al apartado del modo oscuro, podrás habilitar la opción para que el mecanismo se encienda a las horas que tu quieras o si deseas que su programación dure desde el anochecer hasta el amanecer.

En esta versión del sistema se ha incluido la grabación de pantalla por defecto a la que podrás ingresar desde la barra de notificaciones del dispositivo. Aunque ya habíamos podido ver algo de esto en Android 10, ahora tendrá una opción para activarse fácilmente sin necesidad de que los usuarios tengan que indagar en los teléfonos para encontrar esta opción.

Esta implementación no es generalmente del gusto de los desarrolladores, ya que desde Google siguen aplicando intervenciones en el almacenamiento de un dispositivo, para que las aplicaciones puedan acceder de forma rápida a la carpeta de datos.

Cómo es una versión de prueba, los desarrolladores podrán seguir manteniendo el acceso por su cuenta a los datos, pero se espera que para la versión final esto cambie y por ende Android pase a tener el control de esta opción.

Aunque de primeras no sea un cambio muy significativo, para muchos puede ser bastante útil. Resulta que ahora contaremos con la opción de que, cuando activemos el modo avión, no se desactivará la opción Bluetooth, algo que suele molestar en algunas ocasiones.

Cuando te encuentras de viaje en avión y desde la cabina te piden que desactives todas las conexiones del móvil, si en ese momento te encuentras escuchando música con audífonos bluetooth, esta opción te será más que útil.

Desde ahora contaremos en Android 11 con la opción de guardar y tener soporte de seguridad especial para los documentos de identidad, como podría ser con un carnet de identidad, pasaporte y otros documentos sensibles.

Sin embargo, desde Google no han entregado mayores detalles aún sobre esta implementación, que permitirá a los usuarios contar con un apartado de seguridad especial para los documentos que sea de carácter personal.

We’re excited to share the first Developer Preview of #Android11 with:

🔐 Stronger user privacy protections

💬 Bubbles, Pinhole, and waterfall screens

📷 Native image decoder and camera features

👆 Biometrics

👨‍💻 5G and foldables

Read the post → https://t.co/Fd5pT4txBU pic.twitter.com/mSfKs38OCK

— Android Developers (@AndroidDev) February 19, 2020