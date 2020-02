Hay agua en Júpiter, pero ¿por qué no podemos vivir en él?

A pesar de que Júpiter tiene agua es imposible que un ser humano (o cualquier cosa) viva en él pero ¿conoces la razón de esto?

Júpiter es uno de los planetas más cercanos que hay a la Tierra que cuenta con agua, pero a pesar de esto, es básicamente imposible vivir en este planeta y aquí te diremos la razón de esto.

Es mejor no intentarlo

Para que el ser humano pueda vivir en un planeta que no sea la Tierra se deben cumplir muchos más requisitos que solamente tener agua, pues hay factores que nos podrían arruinar la vida o que simplemente, no son aptos para la vida de un ser humano.

Es por eso justamente que Júpiter sería imposible de albergar vida humana dentro de si, o incluso cualquier tipo de vida, pues este es un planeta cuyas condiciones climáticas y su propia superficie nos impiden vivir en él.

Para ser más específicos, la “superficie” de Júpiter si tiene agua, pero es básicamente eso y nada más. No es que sea un mar como los que tenemos en la Tierra, sino que no tiene una superficie sólida a la cual pudiéramos poner nuestros pies, aterrizar nuestras naves o construir nuestros hogares, sino que su superficie es básicamente una transición entre gas y liquido.

Sumado a eso, la atmósfera no contiene oxígeno, por lo que no es posible respirar dentro de esta y está formada por un 81% de hidrógeno. Los niveles de radiación dentro de Júpiter son extremadamente altos.

Coronavirus: la OMS advierte que se podría convertir en pandemia La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer que el Coronavirus podría convertirse en pandemia, aquí te contamos todo.

La luz del sol tampoco llega al mismo nivel que en la Tierra, sumado a que hay tantas nubes en el planeta que la luz que logra entrar al planeta es muy tenue, casi invisible. Pero por si todo lo anterior no fuera suficiente, tenemos el hecho de que la gravedad de Júpiter es mayor a la de la Tierra y aunque no te mata con solo entrar, si podría disminuir la esperanza de vida del humano. Claro, si no te mueres primero por falta de oxígeno o por la radiación.