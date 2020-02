5 razones por las que Telegram será la futura app de mensajería

Telegram es hoy en día una importante aplicación de mensajería pero ¿te habías puesto a pensar en cuál será el futuro de esta?

Telegram cada vez se encuentra ganando más terreno frente a WhatsApp y aunque a la lucha sigue siempre estando a favor de la segunda, parece que Telegram podría volverse la aplicación de mensajería más usada dentro de poco tiempo.

Hay varias razones para creerlo

Sabemos que básicamente no estamos seguros al usar ninguna aplicación de mensajería, pero cada vez que surgen discusiones sobre este tema, también siempre sale a relucir que Telegram es la aplicación más segura en general.

Lo anterior es cierto gracias a que no es propiedad de Facebook y por los altos estándares de seguridad con los que cuenta, los cuales pueden ser todavía mayores cuando agregues una conversación secreta.

La conversación secreta es algo muy especial, pues solamente las dos personas involucradas en ella pueden tener acceso, además de que se pueden auto destruir los mensajes después de cierto tiempo. No solo eso, pues la conversación secreta no aparece en la versión web de Telegram y no se le puede tomar captura de pantalla a nada que ahí se diga.

La tercera cosa que puede decirnos que Telegram es el futuro es que cada vez más empresas internacionales se encuentran usándola de manera constante para poder comunicarse internamente. Esto es gracias a la eficacia con la que se puede usar sin tener que arriesgar la información sensible que se comparte a cada minuto.

Otra cosa importante a tomar en cuenta es que esta app sigue en constante evolución, creando más maneras de que el usuario se queda en esta y no se vaya a la competencia, curiosamente incluso han sacado más actualizaciones importantes de manera constante que WhatsApp.

Por último, tenemos que es una app que no solo evoluciona como lo dijimos antes, sino que intentan escuchar a sus usuarios para proveer actualizaciones que realmente puedan servir y ser usadas por quienes la tienen instalada.