YouTube Originals anuncia nuevo documental sobre Coachella

"Coachella: 20 yeas in the desert" se estrenará el 31 de marzo, de forma exclusiva por YouTube Originals.

YouTube quiso celebrar el 20º aniversario de uno de los festivales musicales más importantes de Estados Unidos. Se trata de Coachella Valley Music and Arts Festival (más conocido como Coachella)que se lleva a cabo anualmente en Indio, California. El evento congrega a más de 250.000 personas anualmente y es el favorito de las celebridades, quienes siempre hacen apariciones para ver a sus bandas predilectas.

Para la ocasión, YouTube anunció el estreno de un documental llamado "Coachella: 20 Years in the Desert", o en español, "Coachella: 20 años en el desierto" debido al lugar donde se lleva a cabo. La producción será parte de YouTube Originals y se estrenará el 31 de marzo. El anuncio de su estreno llega poco después de la revelación del cartel 2020 del festival. Además, YouTube será el socio de la transmisión en vivo y en exclusiva para los dos fines de semanas en los que se llevará a cabo.

El documental cuenta con material de las últimas dos décadas y presenta por primera vez material inédito de actuaciones y grabaciones tras bambalinas. La cinta muestra un vistazo al colorido inicio de Coachella, con videos y entrevistas nunca antes vistas. Además, incluirá imágenes de presentaciones de artistas muy populares como Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, Travis Scott, BLACKPINK, LCD Soundsystem, Rage Against The Machine, Pixies, Swedish House Mafia, Jane’s Addiction, Björk, The White Stripes, Madonna, Moby, Beck, Radiohead, entre otros.

Además, el gigante de los videos online anunció que este año, los miembros de YouTube Premium recibirán beneficios exclusivos del evento, incluyendo el acceso a un número limitado de pases para compra de tickets. Éstos son muy difíciles de adquirir y se agotan en minutos. De hecho, la venta general de entradas para el primer fin de semana ya está agotada, pero los miembros del servicio de pago que ofrece YouTube, podrán acceder a tickets adicionales exclusivos.

Puedes ver el tráiler del documental "Coachella: 20 Years in the Desert" aquí.