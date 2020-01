WhatsApp: Cómo hacer stickers para la aplicación

Para hacer stickers de WhatsApp se necesitan muy pocas cosas, por lo que aquí te diremos exactamente cómo hacerlos paso a paso.

Los stickers de WhatsApp son una maravilla en cuanto a creatividad se refiere, pues puedes hacer cualquier cosa un sticker si así lo deseas. Pero a pesar de ser ta populares, muchas personas no saben cómo se hacen estos, por lo que aquí te diremos el proceso.

Nada del otro mundo

Los stickers nos han acompañado día con día en nuestras conversaciones de WhatsApp, por eso es que es importante saber como hacerlos para que puedas compartir tus ideas con quien quieras.

Para empezar, necesitas tener WhatsApp instalado y actualizado, para poder soportar todos lo nuevo. En segunda, deberás instalar una aplicación a parte, la cual se llama StickerMaker y a parte de ser segura, es muy sencilla de usar.

Una vez dentro de la app, deberás seleccionar la opción de “Crear un nuevo paquete de stickers” y enseguida debes poner el nombre del creador y el nombre del paquete de stickers.

Es ahí cuando puedes comenzar a subir fotografías para recortarla. Las opciones para esto son buenas, pues puedes hacerlo de manera manual o dejar que la app misma lo haga por aproximación, aunque si quieres puedes dejar toda la imagen cuadrada para esto.

Una vez que tengas el sticker o stickers que quieras, solo es cuestión de presiones “Agregar cambios a WhatsApp” y el paquete se añadirá a tu lista. Pero no te preocupes si es que no metiste todos los que querías o si uno no salió como esperabas, pues puedes actualizar tu paquete de stickers en cualquier momento.

Además, no es necesario que metas muchas imágenes al paquete, pues puedes solamente incluir una si lo que quieres es hacer un solo sticker y se puede publicar de esa manera.

Ahora ya lo sabes, no es nada complicado hacerlo y una vez que empieces, te aseguro que no vas a poder parar.