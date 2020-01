WhatsApp: Te decimos cómo modificar el audio de tus mensajes de voz

Los audios en los mensajes de voz de WhatsApp se pueden hacer mucho más divertidos de lo que creemos y aquí te diremos cómo hacerlo.

WhatsApp siempre tiene sorpresas que muchas veces no conocemos, aunque no siempre viene dentro de la app. Y es justo eso lo que veremos el día de hoy gracias a que podemos modificar nuestra voz en los mensajes de voz que enviamos.

Necesitamos la ayuda de otra app

Como por lo general pasa, modificar la voz dentro de la misma aplicación de WhatsApp no es posible, por lo que se requiere de una aplicación adicional en donde se nos da la opción de poder modificar la voz antes de enviarla a nuestros contactos de WhatsApp.

Curiosamente, esta aplicación es bastante sencilla de usar e incluso es gratis, pero al no ser oficial de WhatsApp, queda bajo tu responsabilidad descargarla y darle permisos para que use tu información, aunque esta no accede directamente a tu información de WhatsApp.

De igual manera, al ser una aplicación gratis, encontrarás publicidad al iniciar la app y al continuar usándola, por lo que es recomendable que tengas algo de paciencia al continuar usándola.

La aplicación se llama “Cambiador de voz con Efectos” y la puedes encontrar en la Play Store. Una vez que la tengas instalada, podrás encontrar una enorme variedad de efectos con los que puedes modificar tu voz dentro de la app.

Dentro de los efectos con los que cuentas tenemos uno de voz de ardilla, voz de robot, de extraterrestre y hasta de Optimus Prime. Una vez que decidas tu efecto favorito, solamente es cuestión de presionar en las opciones del efecto y te dará la opción de compartirlo, de esa manera podrás mandar el audio directamente a una conversación de WhatsApp ya con la voz modificada.

Por cierto, al bajar una extensión en navegador web, puedes acceder a un Modo Oscuro para la versión Web, si quieres saber cómo hacerlo, te dejamos la siguiente nota.