No es tu imaginación: WhatsApp amaneció muerto

WhatsApp es una de las aplicaciones más populares del planeta. Y las personas que pueden entrar en auténtica crisis si no son capaces de comunicarse a través de esa plataforma podrían contarse por miles.

Justo ese fue el escenario en el que usted, amable lector, se topó al despertar la mañana de este 19 de enero de 2020.

Tal vez amaneció, abrió los ojos, estiró la mano, conectó su smartphone y descubrió que no había un sólo mensaje de WhatsApp. Luego el momento del problema se comprobó cuando vio que no podía siguiera enviar un mensaje.

