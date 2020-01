WhatsApp: Así puedes ver tus conversaciones en burbujas estilo Messenger

Si siempre has querido ver tus conversaciones de WhatsApp en burbujas parecidas a lo que se ve en Messenger, entonces continúa leyendo.

WhatsApp es una de esas aplicaciones que si bien, son muy buenas para lo que fueron hechas, también tienen unas cuanta funciones que brillan por su ausencia y que si pertenecen a otras apps como Messenger. Una de esas características es la de mostrar los chats en burbujas, justo como lo hace Messenger.

Necesitas otra app

Si bien, la mayoría de las veces se puede hacer uso de las características que vienen dentro de la app para suplir todo lo que otras apps tienen, no se puede hacer nada dentro de la app para activar burbujas.

Es gracias a lo anterior que debemos valernos de otra app para poder ver tus conversaciones de WhatsApp en forma de burbujas.

La aplicación en cuestión se llama WhatsBubble y se puede encontrar fácilmente en la tienda de Play Store. Aunque hay ciertas cosas que deberías saber.

De acuerdo a los reviews que se ven reales, tenemos bajas calificaciones en general, a pesar de que la app misma tiene un 4.1 de calificación. La mayoría de las quejas llegan de parte de personas que dicen que se traba el teclado en la pantalla y no se puede cerrar, además de que les ha costado trabajo hacer correr la aplicación de manera correcta.

Otra de las quejas es que esta app requiere de una suscripción para poder funcionar de manera correcta. Además, de que han reportado que también puede dejar congelado todo el equipo al ser usada.

Parece que dentro de poco WhatsApp tendrá stickers animados Si siempre has querido enviar stickers animados a tu contactos en WhatsApp, entonces te tenemos muy buenas noticias a continuación.

¿Te recomendamos que la bajes? No, en absoluto, pues realmente no es algo de vital importancia. Pero si realmente mueres por tener chats en burbujas al estilo Messenger, entonces hazlo, no pierdes nada con intentarlo, solo no digas que no te de lo advertimos.

También es importante que sepas de antemano que esta extensión no es una extensión oficial de WhatsApp. Tenlo en mente antes de bajarla.