WhatsApp recibirá actualización donde veremos algunas novedades

WhatsApp ha presentado una reciente actualización llamada 2.20.10 mediante su programa Beta de Google Play.

Pero, ¿Qué hay de nuevo en esta actualización?, en ella contaremos con algunas mejoras, ya que se integrarán mejoras en el funcionamiento de la interfaz y además veremos la integración de stickers animados, además de otras cosas.

Constantemente la aplicación recibe mejoras y durante este año se esperan grandes cambios en ella, como la integración del modo oscuro y la vinculación directa con sus otra apps "hermanas", nos referimos a Facebook e Instragram.

Entre las nuevas opciones que recibirá la aplicación en la versión 2.20.10 serán un nuevo grupo de stickers animados, además de nuevos Gif.

Al parecer, por ahora solo veríamos esta mejora en la aplicación de mensajería, que debería ir integrando la nueva función en forma paulatina.

Los primeros beneficiados con esto serán los usuarios que actualmente pertenecen al programa beta tester de la app, quienes aceptan ser usuarios prueba y los constantes mejoras que va integrando Facebook a la app de mensajería son probadas antes en los programas tester.

All Stickers Packs received a server side update from WhatsApp!

Open WhatsApp > Chat > Stickers button > Plus icon and you see "UPDATE" for all packs you have previously downloaded.

Reasons of the update are actually unknown. Maybe some improvements. pic.twitter.com/h2k1oPsyOP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 16, 2020