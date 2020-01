WhatsApp: Así puedes activar el Modo Oscuro en la versión web

Si te mueres por ver el Modo Oscuro de WhatsApp aunque sea en el navegador web. entonces aquí te diremos cómo lo puedes lograr.

Por fin podemos disfrutar del Modo Oscuro de WhatsApp y pasó tanto tiempo para que esto fuera una realidad que todavía no me la creo, aunque todavía no está disponible para todos y cada uno de los usuarios de la aplicación, cabe destacar. Afortunadamente, podremos disfrutar de este modo en web aún si no eres parte del programa de Beta de WhatsApp.

Con la ayuda de extensiones

Primero que nada cabe aclarar que esta función de Modo Oscuro para WhatsApp web NO ES OFICIAL, por lo que nos tendremos que apoyar de una extensión para navegador para que esto sea posible.

La extensión se llama Stylus y se encuentra disponible para Google Chrome Mozilla Firefox y Opera. Así que tienes bastantes opciones de navegador para usarla. Lo único que necesitas hacer es ir a tu navegador y descargar Stylus y ahí mismo descargar el Modo Oscuro para web.

No es nada del otro mundo la manera en que debes hacerlo, pero si vale mucho la pena, en especial si lo que quieres es no maltratar tanto tus ojos.

Este Modo Oscuro cambia la manera en que se ve la pantalla de inicio, las opciones en Ajustes, los estados y los chats, además de cambiar básicamente toda la apariencia general.

Así que aunque esto no sea oficial directamente desde la aplicación de mensajería, al menos podrás disfrutar de esta función en tu navegador. Algo es interesante notar y eso es que no se ha anunciado aún la función de Modo Oscuro de manera oficial de parte de WhatsApp para navegadores. Aunque si vemos cuánto se tardaron en lanzar la beta de móviles, entonces es seguro que tendremos que esperar mucho más antes de poder ver esta función de manera oficial en equipos de escritorio.

Eso si, si no te sientes a gusto instalando extensiones, estas en todo tu derecho de no instalarlas.