What Did Jack Do? de David Lynch en Netflix ¿es una secuela secreta de Twin Peaks?

David Lynch celebra su cumpleaños 74 estrenando en Netflix un cortometraje retorcido llamado What Did Jack Do? que nos recuerda a Twin Peaks.

Nadie lo vio venir, pero este 20 de enero de 2020 David Lynch se convirtió en tendencia mundial dentro de las redes sociales. Y todo gracias a la forma en que celebró su cumpleaños 74: estrenando un enfermo cortometraje en Netflix que parece decir más de lo que inexplicablemente muestra en pantalla.

ALERTA SPOILER: a partir de aquí vamos a intentar hablar de lo que se trata, y en verdad si no lo han visto recomendamos que lo hagan ya dando clic en el enlace de acá abajo.

What Did Jack Do? es una historia de apenas 17 minutos, escrita, dirigida, actuada y editada por David Lynch acompañado por… un simio. Si eso ya suena retorcido la sinopsis oficial lleva todo al siguiente nivel:

Un detective interroga a un mono sospechoso de asesinato.

Y es eso lo que justamente vemos en pantalla. David Lynch es el investigador sentado en un extremo de la mesa. El simio, llamado Jack Cruz, está en el otro lado. Todo están blanco y negro. Se encuentran en una supuesta estación de trenes.

Empieza todo tan normal como puede, con David Lynch recitando sus parlamentos, cuando toca el turno al mondo que efectivamente habla. Justo como en la última versión de El Rey León.

Es imposible disfrutar el corto con subtítulos en español. Hay diálogos torcidos que se pierden. Como "I'd like you to start talking turkey," o "There's an elephant in the room".

Pero en medio de todo, la historia suena un poco familiar.

Conexiones con Twin Peaks

Si vieron Twin Peaks: The Return encontrarán que What Did Jack Do? pareciera que fue sacada directamente de alguna escena descartada de esa temporada. Hay varias referencias al fuego e igual cuenta con un número musical. Reglas básicas de ese universo.

Los diálogos tienen más o menos la misma lógica y evolución en su secuencia. La estación de trenes parece también una extensión de ese universo anexo donde todo se muestra en blanco y negro. Ese en el que el agente Cooper estuvo atrapado antes de volver en la forma de Dougie.

Pero tal vez la conexión más importante entre los fans es que en Twin Peaks el propio David Lynch también participa como actor.

Interpretando al detective Gordon Cole, quien es director de investigaciones del FBI. Sin embargo, en Twin Peaks el personaje de Lynch es absolutamente sordo.

De manera que el corto parece que sólo robustecerá esa larga lista de teorías de fans donde también conectan a Mulholland Drive y Lost Highway con el mundo de Twin Peaks.