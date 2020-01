Se desmiente todo, nunca pensaron cambiar la última escena de Star Wars: The Rise of Skywalker

Reddit resultó ser una fuente inagotable de filtraciones para el Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker. Pero el rumor sobre su final real sería falso.

Uno de los temas más comentados en este cierre de año sin duda fue lo que sucedió con el Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Algunos la odiaron, otros la amaron. Otros terminaron culpando aún más a Rian Johnson por todo. Pero algo de lo que pocos hablan es que toda la trama se filtró como seis meses antes de su estreno en Reddit.

Existen tres hilos en particular donde detallaban puntos cruciales de la trama que luego vimos en pantalla, cuando en ese punto el resto de la humanidad sólo conocía el primer teaser.

Muchas de las escenas terminaron siendo ciertas y el orden en que relatan todo nos da una idea clara de los cambios que tuvieron que improvisar en las regrabaciones.

Pero Reddit no siempre es una fuente confiable y algunos hilos afirmaban que había un final distinto en la última escena de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Pero Roger Guyett, el supervisor de efectos visuales del Episodio IX acaba de ser entrevistado por Yahoo! para desmentir esta teoría en particular.

Entramos aquí en territorio de spoilers. Al final de la cinta Rey va al hogar natal de Luke, ahí ella se encarga de enterrar los sables de luz de él y Leia. Donde estaba la granja de sus tíos.

Justo antes de cambiar su nombre por Rey Skywalker podemos ver a Luke y Leia como Fantasmas de La Fuerza, aprobando la decisión de su pupila.

En Reddit se afirmaba que en dicha secuencia aparecían además Anakin Skywalker y Ben Solo como fantasmas acompañando a Luke y Leia.

Pero Guyett afirma que nunca se filmó a Anakin como fantasma para esa escena. Mucho menos a Ben. Ya que la intención era que todo girara en torno al legado de los Skywalker.

Esto en automático abre la posibilidad a que Hayden Christensen sí haya participado pero para otra clase de escena.

Pero sólo el tiempo despejará cualquier duda.