¿Realmente un usuario de Twitter predijo la muerte de Kobe Bryant en el 2012?

Un usuario de Twitter llamó la atención de todos después de que uno de sus tweets del 2012 se volviera viral. Lo anterior ocurrió porque en este tweet de hace 7 años, este predijo la manera en que Kobe Bryant iba a morir. Pero aquí que queda una cuestión ¿es real el tweet, realmente lo predijo? algunos usuarios creen que no es cierto y presentan evidencia.

Para empezar, el tweet en cuestión si tiene un link y se puede copiar sin problemas, por lo que te lo pondremos a continuación para que lo veas por ti mismo. Esta publicación se dice que fue hecha el 13 de Noviembre de 2012 y fue realizada por el usuario @dotNoso, quien al parecer es una gran fanático del basketball.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash

— .Noso (@dotNoso) November 13, 2012