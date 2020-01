Twitter: La más reciente actualización deja inservible a la aplicación

Si bien, la idea del equipo de Twitter era solucionar algunos problemas con la más reciente actualización, todo salió al revés y la dejaron peor.

Las actualizaciones de aplicaciones por lo general están ligadas a mejoras, y es justo lo que intentaba hacer Twitter con su actualización más reciente para Android; lamentablemente, en lugar de corregir problemas, trajo uno muy fuerte y eso ha causado problemas entre todos los usuarios.

Se “han corregido” algunos errores

Si tienes activadas las actualizaciones automáticas en tu equipo con Android, entonces seguramente ni te diste cuenta cuando Twitter se actualizó, por lo que seguramente te llevaste una desagradable sorpresa al intentar abrir tu aplicación el día de ayer.

El problema es que cuando Twitter se actualizó a la versión 8.28, esta hacía que la aplicación se trabara y crasheara de inmediato. Es decir, no había manera alguna de usar la aplicación de ninguna manera.

Ahora que si ya se descargó la actualización y te encuentras con ese problema antes mencionado, hay un par de soluciones sencillas que te pueden ayudar, la primera siendo entrar a las propiedades de la aplicación y después a “Almacenamiento” es ahí donde se te da la opción de “Borrar los datos” lo cual ayuda a borrar el caché y ya co eso debería funcionar.

En caso de que no funcione así, es tan sencillo como desinstalar la app y volverla a instalar, lo cual no te tomará más de unos minutos de tu tiempo, así que no te preocupes de más.

Eso si, ten en cuenta que una vez que hayas hecho alguna de las dos soluciones a este problema, deberás iniciar sesión de nuevo con todas tus cuentas asociadas, además de que deberás volver a personalizar todo lo que tenías activado.

Sin duda es un gran inconveniente en caso de que uses esta app para trabajar y que de pronto deje de funcionar. Afortunadamente, el equipo de Twitter ya se encuentra buscando una solución definitiva para este problema.