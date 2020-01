Donald Trump acusa a Apple de negarse a desbloquear iPhones de delincuentes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura amenaza a Apple. El mandatario tuiteó en su cuenta personal que podría intensificar un enfrentamiento absoluto entre Apple y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Él afirmó que la compañía de la manzana se niega a cumplir con su “deber patriótico” de desbloquear dos iPhones conectados al tiroteo del mes pasado en una base naval en Pensacola, Florida.

Este fue el mensaje que el Presidente puso en su cuenta en Twitter:

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020