De alto impacto: terremoto 7.7 azota entre Jamaica y Cuba

Medios internacionales informan sobre un terremoto 7.7 en la escala de Richter, en el área entre Jamaica y Cuba.

A 125 KM al noroeste de Jamaica fue situado el epicentro, golpeando a las 14:10 en horario de ese lugar. La profundidad fue de 10 kilómetros, lo que se considera superficial.

De momento no existe información clara sobre daños o heridos por lo sucedido, pero ya hay unos pocos videos en redes sociales que dan cuenta de los momentos posteriores.

Autoridades del tema aún no descartan la probabilidad de Tsunami en los 300 kilómetros alrededor del epicentro, lo que afectaría a las Islas Caimán, parte de Jamaica y parte de Cuba.

Estaremos atentos a futuras informaciones sobre lo sucedido hace no mucho rato y que tiene a varios preocupados.

A massive 7.3 magnitude earthquake has struck the Caribbean. A tsunami warning has been issued for Jamaica, Cuba, and the Cayman Islands. pic.twitter.com/PjcPm2xt07

— Jacko 🇯🇲 (@jackosan_) January 28, 2020