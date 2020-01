Telmex: Esto es lo que sabemos de su acuerdo con Netflix en México

Telmex y Netflix decidieron unir fuerzas en México y ofrecer el servicio de entretenimiento gratis y aquí te diremos lo que debes saber.

Telmex está ofreciendo servicio gratis de Netflix, y aunque sabemos que nada es gratis en la vida, al menos podemos saber que no se tendría que pagar extra por este servicio en México pero ¿qué tanto sabemos de todo esto?

La competencia es complicada

Sabemos que Netflix ha comenzando a tener problemas en los países en los que ya se encuentra disponible Disney+ y no es por nada, ya que este último cuenta con todo lo relacionado a Marvel, todo lo relacionado a Star Wars y a parte a Los Simpson, sin contar películas de Pixar, Disney y hasta National Geographic.

Es por eso que, en preparación para el lanzamiento de este imponente servicio de paga, Netflix decidió buscar aliados en México y los encontró en Telmex.

Gracias a que se hicieron mejores amigos, no tendrás que pagar extra por Netflix si es que tienes contratado un servicio Infinitum de 20 o 30 Mbps. Los cuales cuestan 499 y 579 respectivamente. De esa manera te ahorras el costo de Netflix.

Así que si no tienes un contrato con Telmex, este podría ser el momento de contratar el servicio si así lo quieres, aunque para ser sinceros, eso ya es cuestión de cada quien, ya que no puede ni recomendar ni decir que no recomiendo el servicio, ya estás por tu cuenta en eso.

Netflix: Un correo falso pone en riesgo la información de los usuarios Un correo falso que se hace pasar por Netflix ha comenzado a llega a distintos usuarios para poder robarles sus datos, aquí te contamos más sobre esto.

Sinceramente, suena a una oferta muy buen, en especial por el dinero que te puedes ahorrar sin tener que sacrificar tu entretenimiento por cuestiones de gastos extra.

En cuanto a Disney+, aún no tenemos una fecha de salida oficial en México, pero sabemos que será este mismo año y que por fin podremos ver Los Simpson de manera oficial en México cuando queramos, en el momento que queramos y los capítulos que queramos ver ¿de qué estaba hablando? Ah si, no te robes mis cervezas.