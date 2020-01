Star Wars: la trilogía de Rian Johnson no estaría muerta, pero sí suspendida

Rian Johnson habla sobre la supuesta trilogía de Star Wars que anunció luego del estreno de The Last Jedi. Y parece que Lucasfilm todavía lo quiere.

El Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker sigue con su trayectoria comercial. La película no ha dejado tan complacidos a los fans y eso parece verse reflejado en sus resultados de taquilla.

Sin embargo la cinta ha sido nominada en algunas categorías interesantes para los Premios Óscar 2020. Lo que seguramente le dará cierto impulso.

Pero lo cierto es que el futuro de la franquicia se mantiene en vilo. La crítica destrozó la cinta y los fanáticos parece que no se sienten tan atraídos por la saga.

Esto ha detonado que Disney cambie su estrategia. Metiendo a Star Wars a la congeladora por un rato para luego centrarse en película individuales, no bajo un arco de trilogía. Aunque curiosamente Rian Johnson parece que no ha recibido el memorandum.

Disney anuncia nueva trilogía de Star Wars a cargo del director de The Last Jedi Star Wars para rato.

El polémico director de The Last Jedi, señalada como la cinta que detonó todo el problema actual, anunció poco después del estreno del Episodio VIII y antes de reventar la polémica que haría una trilogía de este universo.

Después, con todo lo sucedido comenzaron a circular rumores de que Lucasfilm y Disney habrían cancelado todo.

Pero ahora, Johnson ha hablado con la gente de Variety, revelando que en realidad sigue en charlas con el estudio y por lo tanto el proyecto sigue activo:

Todavía estoy en pláticas con la gente de Lucasfilm, pero aún no han anunciado nada en su calendario de producción.

La selección de palabras de Johnson deja en claro que el tema de la trilogía sigue siendo dialogado. Pero nada en sí ha avanzado.

En otras palabras el proyecto de su trilogía apenas y sigue vivo. Pero en el mejor de los casos se mantiene indefinidamente suspendido.

Al menos hasta que Disney lo anuncie formalmente y le fije una fecha tentativa de estreno y de inicio de producción.