Star Wars: The Clone Wars anuncia estreno de temporada final en Disney Plus con este tráiler

Star Wars no pasa tal vez por su mejor momento en la pantalla grande. El cierre de su última trilogía no tuvo la mejor de sus recepciones posibles ni con los fans, ni con los resultados de taquilla.

Rian Johnson habla sobre la supuesta trilogía de Star Wars que anunció luego del estreno de The Last Jedi. Y parece que Lucasfilm todavía lo quiere.

Pero irónicamente en lo que respecta a las series de TV pareciera que es ahí donde todos los decepcionados estamos recuperando la fe.

Primero The Mandalorian demostró que era posible expandir el universo de la saga en un formato episódico.

Y ahora Star Wars: The Clone Wars lanza el primer tráiler de su temporada final para adelantarnos que piensan cerrar lo grande esta producción.

La serie ganó un importante grupo de seguidores y el estatus de culto cuando entró en un periodo de suspensión indefinido que tuvo a varios inquietos.

Y ahora Disney Plus hace aún más oficial su rescate con la presentación de este avance que nos muestra a los personajes ya familiares a la par que nos promete un cierre épico.

Aprovechando igual sus redes sociales anunció la fecha oficial para el estreno de la temporada final a través de la plataforma de streaming y es mucho más cerca de lo imaginado:

The final season of Star Wars: #TheCloneWars starts streaming Feb. 21 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/QuqHqe4MjA

— Star Wars (@starwars) January 22, 2020