Star Wars: Knights of the Old Republic podría recibir un remake pronto

Si eres un fanático de los juegos de Star Wars, entonces serás feliz al saber que uno de los más amados podría tener un remake.

Los fanáticos de los videojuegos de Star Wars estarán felices con la siguiente noticia, pues parece que EA se encuentra ya trabajando en el remake de uno de los títulos más amados por todos, el cual es Star Wars: Knights of the Old Republic y no podríamos estar más emocionados.

Hace muchos años EA era conocido, a parte de los ya clásicos simuladores de deportes, por sus buenos juegos basados en franquicias. Pero literalmente, hace muchos años; estamos hablando del año 2003 con el lanzamiento de Star Wars: Knights of the Old Republic.

Y no es que sea el único videojuego bueno que sacaron en ese entonces, pero si es uno de los que más dejaron huella en el corazón de los jugadores y dejó toda una base de fanáticos que hasta la fecha siguen amando a esta saga de juegos y la defienden con sable de luz en mano.

Es justo por eso que Cinelinx decidió romper el internet al dar la noticia de que este juego ya se encuentra en desarrollo de parte de EA, lo cual fue confirmado gracias a tres fuentes independientes que se encuentran trabajando en este proyecto. Obviamente no se pueden decir los nombres, pero esto básicamente lo confirma.

Eso si, no se han dado a conocer detalles sobre si este juego será un remake o si es una secuela o incluso un spin-off, pero todo apunta que sería un remake. El asunto es que una de las fuentes aseguró que se trataba de un remake del juego original, mientras que otra de las fuentes dijo que más que remake, el juego que se está desarrollando es una secuela.

Así que seguramente podemos esperar unas cuantas novedades en cuanto a historia y gameplay se refiere pero sin salirse por completo del material original, al menos es lo que podemos entender.