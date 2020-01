Series de TV y los Globos de Oro: triunfos y fracasos de los gigantes de streaming

Sin duda, Netflix fue el gran perdedor de la noche.

Netflix llegó a la ceremonia de los Golden Globes, que se realizaron anoche en el hotel The Beverly Hilton, con todo para ganar. El gigante del streaming recibió 34 nominaciones, por lo que las probabilidades estaban de su lado. Sin embargo, a pesar de ser los favoritos, al parecer los nominados no convencieron a los votantes de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

Netflix

Netflix solo obtuvo 2 galardones: Mejor actriz de reparto para Laura Dern, por Historia de un Matrimonio y Mejor actriz en serie de drama para Olivia Colman por The Crown. Definitivamente un duro golpe para la compañía, que fue superado o igualado en triunfos incluso por los demás servicios de streaming, que tenían menos nominaciones.

HBO

HBO obtuvo 4 Globos de Oro. Mejor serie de drama para Succession, y Mejor actor de drama para Brian Cox, por la misma serie. La serie Chernobyl obtuvo el premio a la Mejor serie limitada o película de televisión. Su protagonista Stellan Skarsgård, ganó como Mejor actor de reparto.

Amazon Prime

Fleabag, sin duda el caballito de batalla del gigante Amazon Prime, obtuvo el premio a Mejor Serie Musical y Comedia. En esta categoría, competía contra otra producción de su autoría, The Marvelous Mrs. Maisel, que ya había ganado esta categoría el año pasado. La protagonista (y creadora) de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, obtuvo el globo de oro a Mejor actriz en una serie de televisión, musical o comedia. Sin duda Amazon hizo bien en ofrecerle un contrato millonario a Waller-Bridge, que la ata a la compañía para realizar proyectos por 3 años más.

Hulu

Hulu también tuvo un acierto. La compañía de streaming que aún no ha llegado a LATAM obtuvo el premio a Mejor actor de serie, comedia o musical. Ramy Youssef, protagonista de Ramy, se llevó el galardón. Logró vencer a Netflix en esta categoría, que de 5 nominaciones, 3 correspondían a series de la compañía (El método Kominsky, The Politician y Living with Yourself).

Apple Tv Plus

Otro servicio de streaming que tuvo una pésima noche fue Apple Tv Plus. Su carta estrella era The Morning Show, una serie inspirada en el movimiento #MeToo. Ambas protagonistas de la serie, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, fueron nominadas para Mejor actriz de drama. Se esperaba que una de las dos ganaran, sin embargo fueron vencidas por Olivia Colman de The Crown, una producción de Netflix. Una lástima para Apple Tv Plus, ya que su primera producción no alcanzó el éxito esperado. De hecho, fue ignorado por completo en la premiación.