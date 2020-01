Samsung Galaxy Z Flip sería un Galaxy S10 con una cámara "decepcionante"

Durante las últimas semanas hemos visto una verdadera avalancha de filtraciones en torno al Samsung Galaxy Z Flip y otros terminales que se supone estarían muy próximos a presentarse oficialmente.

Sin embargo, el terminal que más ha llamado la atención es sin duda este smartphone plegable como almeja, que representaría el relevo generacional de complicado Galaxy Fold.

Entre todo lo que se ha filtrado han resaltado algunos detalles que ya disparaban algunas señales de alerta.

Pero el leaker Ishan Agarwal acaba de arruinarle la fiesta a todos con la publicación de más especificaciones técnicas a detalles de Galaxy Z Flip:

More confirmations on Galaxy Z Flip: 6.7inch Dynamic AMOLED Displya, 12MP Main Camera (not 108MP, obviously). 10MP Front Camera and 256GB Storage as told earlier. One UI 2.1, 3300mAH or 3500mAH Battery (some confusion regarding that). Black and Purple colours. https://t.co/U4GA46Qj1r

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 20, 2020