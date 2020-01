Boston Dynamics le entregó su perro robot a MythBusters para que lo entrene

El robot tipo perro de Boston Dynamics, Spot Mini, puede caminar, trepar, correr, saltar, transportar cargas pesadas , abrir puertas , hacer volteretas y bailar . Ahora, el antiguo anfitrión de MythBusters , Adam Savage, acaba de conseguir uno propio y quiere ver qué puede hacer con él ahora que el Kit de desarrollo de software de Spot (SDK) está disponible públicamente.

“A lo largo del año, el artista e ingeniero desarrollará e implementará hardware y software personalizado en Spot que demuestre la flexibilidad de la plataforma a través de una variedad de aplicaciones entretenidas”, dijo Boston Dynamics en un comunicado.

.@dog_rates, I know you only rate dogs. Does Spot count? pic.twitter.com/iOmKnq0CXb

— Adam Savage (@donttrythis) January 23, 2020