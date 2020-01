Una bestia: este rénder muestra cómo sería el Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Quedan pocos días para que sea el evento oficial de presentación de la nueva familia de smartphones Samsung. Sin embargo hasta ahora poco hemos conocido en torno al supuesto Galaxy S20 Ultra 5G.

En este punto, como sería natural de esperar, existe un poco de confusión sobre este modelo. Pero se trataría de una variación del Galaxy S20 Ultra, el tope de gama que se mostrará, con un chipset capaz de operar bajo redes 5G.

Pero ahora para alimentar aún más las expectativas el leaker y diseñador Ben Geskin (@BenGeskin) ha publicado una serie de mensaje en su cuenta de Twitter en donde muestra a detalle cómo sería el Galaxy S20 Ultra 5G.

La gracia de su publicación es que va con un impresionante rénder en donde se muestra la imagen supuestamente más cercana a la realidad sobre cómo luciría este terminal:

Here's the most accurate Samsung Galaxy S20 Ultra render

What do you think? 👀 pic.twitter.com/jpifyscQ96

— Ben Geskin (@BenGeskin) January 19, 2020