Reddit: El ano de un usuario es una locación en Facebook y no se puede borrar

El internet está lleno de historias muy curiosas, en especial si vamos Reddit para encontrarlas. Una de esas historias extrañas involucra a un chico de 15 años y su ano, y no, no es broma. El ano de este chico está registrado en Facebook como un local comercial.

Un usuario con el nombre de “ragdollrae” publicó una historia muy curiosa en Reddit, en donde pide ayudar a las personas para que le ayuden a eliminar el estatus de “Locación” a su propio ano dentro de Facebook.

Obviamente no ha compartido su nombre completo ni parcial. La historia dice así:

“Ojalá esto fuera falso pero no lo es. Lo primero que puedes ver cuando pones mi nombres completo en el buscador de Google es “Ano de ragdollrae”. Esta página fue creada en el 2012. Yo solamente tenía 15 años en ese entonces. Ya lo he reportado millones de veces, incluso le he pedido a mis amigos que lo reporten. Es humillante. He intentado pedir un cambio de nombre de la página. Reportarla por cualquier cosa posible. Facebook dice que no viola los términos. Intenté reclamarlo como mi negocio ya que al fondo de la página dice que se genera automáticamente de acuerdo al interés en el tema y no está afiliado a ningún negocio, lo cuál no entiendo cómo pasó, y no me deja reclamarlo. Nunca fue un negocio. yo era un niño. Me siento desahuciado. Cualquier consejo será bien apreciad. Juro que no estoy trolleando y tengo prueba en caso de que se necesite, obviamente con mi nombre borrado.

LOCACIÓ: CALIFORNIA. TLDR/ Facebook generó la página automáticamente cuando tenía 15 años diciendo que mi ano es una locación de un negocio con un pin puesto en la casa en la que solía vivir y no puedo hacer nada para removerlo.”