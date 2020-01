CUIDADO: El Profile Tracker for WhatsApp puede robar tu información

Si has pensando en instalar (o ya tienes instalada) la aplicación Profile Tracker for WhatsApp, debes saber que pondrás tu información en peligro.

WhatsApp nos ha ayudado siempre a mantenernos conectados con nuestros seres querido o incluso a tener una mejor relación laboral con nuestros compañeros. Pero no todo es risas y diversiones, sino que siempre habrá personas que intenten aprovecharse de esta app para robar tu información, tal es el caso del Profile Tracker for WhatsApp.

Hay cosas que es mejor no conocer

Vamos primero a lo primero ¿Qué es el Profile Tracker for WhatsApp? Pues de acuerdo a la misma app, esta se jacta de ser una gran herramienta que te puede ayudar a conocer con exactitud, quién se ha metido a ver tu foto de perfil.

Curiosamente no hace lo que dice, sino que hay mucho más sobre Profile Tracker for WhatsApp que no se menciona, ya que todas las demás funciones de esta aplicación son siempre en contra de ti.

Para empezar, lo que hace esta app es robar tu información, eso quiere decir que se roba tus fotos, tus contactos, tus direcciones, tus correos, todo. Literalmente. Pero no se queda ahí, oh no señor, esto se vuelve peor, puesto que no solo se roba tu información, sino que la mantiene secuestrada hasta que logres pagar una cuota.

Así es, esta aplicación contiene un ransomware, el cual no solamente te pide un rescate, va mucho más allá.

Piensa que pagas el rescate de tu información, entonces se te regresa, lo cual no quiere decir que ellos no se la queden también. Pero una vez que la tienes de vuelta, borras estas app y de pronto, te empiezan a encontrar una gran cantidad de publicidad en todas las aplicaciones que previamente no la tenían. Abres WhatsApp y BAM publicidad, abres Facebook y… bueno esa siempre tiene.

Pero ese es el asunto, la app también te deja publicidad en tu teléfono que no puedes eliminar a menos que reinicies tu equipo. Así que no, no vale la pena que la instales, todo lo contrario, ES PELIGROSO. Así que si la tienes instalada, bórrala de inmediato y pasa la voz.