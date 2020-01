Parece mentira: Pornhub recibe demanda de un hombre sordo por falta de subtítulos

Pornhub es una web para adultos que recientemente se vio en un problema que nadie se esperaba: Una demanda por falta de subtítulos.

Pornhub es una de las webs de videos pornográficos más populares de todo el mundo, y no les tengo que decir la razón de su popularidad, si la conocen, ya saben la respuesta. Sin embargo, hay algo que pocas veces se ha tomado en cuenta por este tipo de páginas, y eso es hacer subtítulos para las personas con discapacidad auditiva.

Pues parece que esto le podría salir caro a la página gracias a un hombre sordo que parece haberse ofendido por no ver subtítulos en los videos.

* Applauses in spanish *

Si bien, lo importante de un video o película porno es el contenido visual, también tienen audio y este se llega a volver parte de la cultura pop de Internet, digo ¿quién no ha caído en la trampa de un video de gemidos?

Sin embargo, no todos puedes escuchar el audio de estos videos y disfrutarlo como todos, pues hay quienes tiene alguna discapacidad auditiva que se los impide. Justo como le pasa a Yaroslav Suris, quien al tener una discapacidad auditiva, decidió demandar a Pornhub al no presentar subtítulos en sus videos.

De acuerdo a su demanda, el sitio de videos para adultos está violando los derechos de las personas de discapacidad. Esto lo dice apoyándose del “Americans with Disabilities Act”.

Parece que lo que Yaroslav Suris quiere es poder entender la trama de los videos que está viendo, pues al parecer los títulos no eran lo suficientemente explicativos. Los títulos que vio pero que no pudo entender por falta de subtítulos son los siguientes (y no, no es broma).

"Hot Step Aunt Babysits Disobedient Nephew”

"Sexy Cop Gets Witness to Talk”

"Daddy 4K — Allison comes to Talk About Money to Her Boys' Naughty Father.”

Así que tiene un minuto de tu tiempo, puedes ayudar a que este pobre hombre se entere de la trama de los videos. Mientras tanto, no sabemos exactamente cuánto está pidiendo este señor, pero seguro tendremos más noticias de esto en un futuro.