Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution llegará a Netflix

Después de que Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution se comenzó a mostrar en las redes sociales de Netflix, parece que ahora si es oficial su estreno.

Pokémon y Netflix son cosas que parecen no siempre ir de la mano, en especial cuando el anime no se encuentra en la plataforma en su totalidad, pero parece que pronto podremos disfrutar de algo que hará feliz a muchas personas en el mundo.

El regreso de Mewtwo

La primera película de Pokémon nos trajo una de las mejores historias que se han visto en la animación de esta franquicia de videojuegos. Ya que a parte de estar llena de acción y una buena historia, también nos presentó a Mewtwo como nunca lo habíamos visto: como un ser con sentimiento y capaz de la auto crítica.

Pues el remake de esta película viene de parte de Netflix y sinceramente, se ve increíble a muchos niveles. Todo hecho con CGI y mostrando escenas clásicas animada de manera espectacular.

Si bien, esta película ya se estrenó desde Julio del año pasado en Los Angeles el pasado Julio durante la Anime Expo. Pero fue una sola presentación y para un público limitado. Es por eso que saber que llegará a Netflix en Estados Unidos es algo que nos emociona a todos, y no tanto porque podemos ver el filme usando VPN, sino que esto significa también un lanzamiento mundial.

“Netflix es la plataforma ideal para ayudarnos a ejecutar un lanzamiento global simultáneo de la película de animación de Pokémon justo el Día de Pokémon, un momento especial dedicado a la celebración mundial de la comunidad de fanáticos de Pokémon.”

Fue lo que dijo The Pokémon Company respecto al lanzamiento de la película. Y aunque no han confirmado todos los países que involucrarán ese “Lanzamiento global” es casi seguro que podremos verla en América Latina, pero hasta que no se confirme, nos mantendremos pendientes de todos los anuncios futuros relacionados a este filme que llegará a Netflix en un futuro cercano.