Pokémon Go y 7 Eleven hacen equipo dentro de México

Por medio de un comunicado de prensa, se dio a conocer que Pokémon Go y 7 Eleven unirán fuerzas en México, de esta manera podremos ver casi 2 mil nuevas Poképaradas y Gimnasios en donde incluso podremos encontrar Incursiones EX.

El comunicado de prensa nos hace saber que pronto podremos ver este cambio, el cual promete crear una mucho mejor experiencia de juego para todos.

“7-Eleven México se esmera para ofrecer productos y servicios de la más alta calidad en una manera rápida y conveniente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en ubicaciones preferentes y en un ambiente agradable y seguro. Ahora los jugadores en México podrán encontrar más lugares dónde jugar e involucrarse con sus comunidades locales de Pokémon GO. Y no solo eso, durante todo el año también podrán participar en eventos especiales y actividades organizadas por 7-Eleven México, diseñadas especialmente para los jugadores de Pokémon GO. ¡Mantente al pendiente para más información!.”