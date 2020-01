Pokémon Direct: Este es el resumen de todo lo nuevo que se anunció

Pokémon Sword y Pokémon Shield tendrán un par de expansiones nuevas que contienen tanto nuevo contenido que vale mucho la pena.

Pokémon Sword y Shield por fin han dado a conocer más detalles sobre todo lo que podremos ver dentro del juego este mismo año, pero también tenemos una sorpresa fuera de estos juegos.

Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX

Este remake de un juego clásico que los fanáticos aman verá la luz este mismo año en la Nintendo Switch, el cual se verá muchísimo mejor que sus versiones originales para GBA. Este lo podremos ver e 6 de Marzo de este mismo año, además de que hoy mismo ya se encuentra disponible el Demo en la tienda digital de Nintendo Switch.

Pase de Temporada

A pesar de que los desarrolladores de Pokémon juraron casi con sangre que estas dos versiones no tendrían DLC, pues resulta que si tendremos DLC. Este viene en forma de dos expansiones, las cuales se llaman The Isle of Armor que podremos ver en Junio del 2020 y para otoño de este mismo año tendremos la siguiente expansión: The Crown of Tundra.

Estas dos expansiones se venden a un precio en conjunto de $29.99 dólares y ya puedes comenzar a comprarlas para tenerlas listas a la hora de su lanzamiento.

Estas expansiones tendrán una gran cantidad de Pokémon que regresan (Unos 200 Pokémon) una nueva historia, nuevos personajes y sobre todo, nuevos legendarios. También, podemos ver dos nuevas versiones de los ya famosos Regis.

Contenido gratis

Incluso si no piensas comprar las nuevas expansiones, podrás disfrutar de parte de su contenido completamente gratis. Puesto que los juegos base se actualizarán para poder recibir por intercambio a los nuevos 200 Pokémon que llegan a Galar.

Dentro de los Pokémon que podemos ver se encuentran las líneas evolutivas de Bulbasaur, Squirtle y sus respectivas formas Gigantamax. Además, aún sin descargar el DLC, recibirás un Slowpoke Galar de manera gratuita de parte del nuevo rival de las expansiones.

Lamentablemente, para poder evolucionar a Slowpoke Galar a Slowbro Galar necesitarás un objeto que se solamente se encuentra disponible si compras los DLC.

Regresan los legendarios

En cuanto llegue la segunda expansión: The Crown of Tundra, tendrás la oportunidad de capturar a todos los legendarios de los juegos pasados. Esto por medio de raids que deberás completar en equipo junto con otras personas en línea.

Además de los ya mencionados nuevos Regis, tenemos 3 nuevas aves legendarias que parecen versiones malvadas de las 3 originales y un par de legendarios exclusivos de las expansiones, un simio tipo Lucha que puede evolucionar a dos diferentes formas, se llama Kubfu y evoluciona a Urshifu. El otro es un extraño alce con una cabezota tipo Psíquico y Hierba que se llama Calyrex.

¿Qué opinas de estas expansiones?