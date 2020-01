PlayStation: Confirmados los juegos de PS Plus para Febrero

Los juegos que se encontrarán de manera gratuita en Febrero para los usuarios de PlayStation Plus ya fueron confirmados y aquí te los mostramos.

El PlayStation 4 se actualiza con los juegos que tendremos disponibles para el servicio de PS Plus de Febrero y sinceramente son bastante buenos. Así que sin más, vamos a verlos.

Bioshock: The Collection

Una recopilación de una de las franquicias más amadas por todos. Aquí podremos disfrutar de los 3 títulos que hicieron grande a la saga de Bioschok, empezando en las profundidades del oceáno mientras exploramos la ciudad submarina de Rapture y continuando hasta la ciudad en el cielo en donde adoran a los políticos de manera religiosa, la cual se llama Columbia.

The Sims 4

Un simulador de famoso por hacer popular este género a nivel mundial. La cuarta entrega cuenta con muchas maneras distintas de interactuar con tus amigos y vecinos y un montón de cosas por hacer fuera y dentro de la casa.

Si nunca lo has jugado y te preguntas por qué es tan popular, entonces ya puedes darle una oportunidad a la cuarta entrega de esta franquicia de EA.

Firewall: Zero Hour

Este es tal vez el título más oscuro de la lista, pues para ser sinceros, no todo mundo lo reconoce como a los dos títulos anteriores. Cabe mencionar que este juego no se puede disfrutar a menos que tengas el PS VR dentro de tu colección, por lo que si no lo tienes entonces no te preocupes, de todas maneras tienes dos grandes títulos. Pero si cuentas con un PS VR entonces no pierdas la oportunidad de probar este título.

Esos son todos los juegos que estarán disponibles de manera gratuita para todos los suscriptores de PlayStation Plus. Estos comenzarán a estar disponibles a partir del 4 de Febrero y hasta el 2 de Marzo. Además es importante recordar que necesitas tener una suscripción para jugarlos, por lo que si ya los bajaste y te quedas sin suscripción, ya no podrás acceder a estos.