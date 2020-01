Estos son los planetas en donde podrían vivir algunos Pokémon

Algunos Pokémon tienen necesidades únicas, las cuales pueden ir desde comer montañas hasta mantenerse siempre calientes. Serian felices en estos planetas.

Los Pokémon son criaturas que tienen habilidades especiales y también necesidades muy interesantes, algunas de las cuales requieren que acaben con el mundo. Es por eso que pensamos en algunos planetas en donde podrían vivir sin arriesgar la vida de nadie.

Larvitar

Este pequeño Pokémon se alimenta de tierra, esa que tenemos aquí en nuestro planeta, pero no creas que se alimenta de una pequeña cantidad. De acuerdo a su descripción del Pokédex, esta pequeña criatura solamente puede crecer después de haber devorado una montaña entera. Ten en mente que no es uno solo, sino que es una especie completa, y si debe comer una montaña grande para evolucionar, entonces acabarían con la Tierra lenta pero seguramente.

Por lo que el mejor planeta en que podrían vivir sería en uno sin agua y con una gran cantidad de tierra de la cual alimentarse. Si tomamos en cuenta que solamente necesita comer una montaña siendo Larvitar, entonces el planeta perfecto para este sería Marte, pues si bien, tiene hielo, en su mayoría es tierra.

Sableye

Un Pokémon tipo Dark/Ghost que se alimenta principalmente de piedras preciosas suena a algo que no podría sobrevivir mucho en la Tierra ¿Cierto? Pues es justamente eso lo que hace tan bueno, no puede morir, es un fantasma. Pero si debe alimentarse ¿por qué no tener un planeta completo para ello?

Si todos los Sableye decidieran mudarse al planeta llamado “55 Cancri e” o mejor conocido como el planeta de diamantes, los Sableye serían muy felices viviendo ahí, ya que está hecho en su mayoría de carbón comprimido, es decir, al menos un tercio de toda su superficie está hecha de diamante.

Slugma y Magcargo

Estos dos Pokémon tienen un gran problema, y ese es la temperatura. El primero, siendo la pre evolución, necesita mantenerse SIEMPRE en movimiento o de lo contrario, podría enfriarse y morir. El segundo, tiene una temperatura corporal de 18 mil grados ºF, lo que da un aproximado de 9 mil 982 grados ºC. Ten en cuenta que la temperatura del sol es de 5 mil 505 ºC.

Es por eso que Slugma siempre se mantiene buscando zonas calientes en las que no se pueda enfriar. Para evitar que quemen todo a su paso y que mueran por dejarse de mover, el planeta perfecto para estos dos sería sin duda el Exoplaneta COROT-7b, el cual se cree que esta cubierto de lava gracias a sus altas temperaturas.

Hatenna, Hattrem y Hatterene

Estas especies de Pokémon odian las emociones fuertes, en especial las emociones humanas. De hecho, es Hattrem la que no se anda con juegos, pues si te acercas a esta criatura con emociones fuertes, ya sea amor u odio o lo que sea que le moleste más, te silenciará violentamente.

Es por eso que esta familia evolutiva debería vivir en un planeta que no pueda ser habitado por humanos o que no esté habitado por ellos ¿cuál? el que sea parecido a la Tierra, y no hay mejor opción que esto que Kepler-452b. Un planeta que tiene todo, menos humanos, un paraíso para estos Pokémon.