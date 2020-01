Creador de Plague Inc responde a las críticas: “Es solo un juego en medio del coronavirus”

A medida que el brote de coronavirus continúa extendiéndose en el mundo, los creadores de un juego tremendamente popular sobre brotes virales emitieron una declaración recordando a las personas que, aunque realistas, su juego “es solo un juego, nada más que eso”.

“Recuerde que Plague Inc. es un juego, no un modelo científico y que el brote actual de coronavirus es una situación muy real que está afectando a un gran número de personas”, se leyó en un comunicado en el sitio web de la compañía.

El videojuego Plague Inc, en el que los jugadores deben tratar de infectar al mundo entero con un virus mortal, experimentó un aumento de popularidad la semana pasada a medida que la gente aprendió más sobre la gravedad del nuevo brote de coronavirus en China.

La popularidad no es una gran sorpresa para James Vaughan, fundador de Ndemic Creations y creador del juego. Ndemic Creations ha visto patrones similares antes.

“(Cuando) hay un brote de enfermedad, vemos un aumento en los jugadores, ya que las personas buscan obtener más información sobre cómo se propagan las enfermedades y comprender la complejidad de los brotes virales”, aseguró el comunicado.

“Desarrollamos el videojuego específicamente para ser realista e informativo, sin sensacionalizar problemas graves el mundo real”, continúan en el documento.

Plague Inc. está disponible actualmente como videojuego y como juego de mesa.

Vaughan creó la primera versión del juego hace ocho años en su tiempo libre, y trató de hacer el juego lo más realista posible.

En 2013, fue invitado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para dar una charla sobre cómo los juegos como Plague Inc. pueden ayudar a atraer al público.

Ndemic Creations insta a los jugadores preocupados por el coronavirus a consultar el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para obtener la información más reciente.

The real-world virus outbreak also brought out the black humor in gamers. 2012's Plague Inc. — where players evolve a pathogen to wipe out humanity — is now China's top paid iOS game. https://t.co/JdYrVJzwZX pic.twitter.com/inJ5jGvEJ2

— Zheping Huang (@pingroma) January 22, 2020